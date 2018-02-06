Золотовалютные резервы Украины составляют $18,4 млрд, - НБУ

Это на 2% меньше, чем месяцем ранее

Международные резервы Украины к началу февраля составляли $18,4 млрд, что на 2% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Сокращение резервов обусловлено платежами правительства на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в инвалюте на сумму $565,6 млн, в том числе $468,5 млн на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ.

Помимо этого, в прошлом месяце НБУ проводил валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний курса гривни, вызванных временными факторами. По итогам таких интервенций Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке на $266,8 млн, из которых $169 млн во время интервенций в форме запроса лучшего курса.

Формирование избыточного предложения валюты на межбанковском рынке в конце января позволило центробанку несколько восполнить международные резервы. Также на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов.

Напомним, в НБУ сказали, когда инфляция пойдет на спад.