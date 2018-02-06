Рада дала старт созданию кредитного реестра НБУ

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины, в котором будет аккумулироваться информация банков о должниках по кредитам с возможностью ее предоставления банкам на бесплатной основе.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков" (7114-д) со второй попытки проголосовали 226 депутатов, что составляет необходимый минимум голосов.

Представляя законопроект, представитель парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак отметил, что проект доработан к повторному второму чтению рабочей группой и согласован со всеми институциями. По его словам, реестр будет вестись в электронном виде, то есть не потребует дополнительных расходов на хранение информации, при этом информация о кредите будет удаляться из реестра в течение 30 дней после его погашения, передает УНИАН.

Напомним, Верховная Рада 16 ноября 2017 года приняла за основу законопроект о создании и ведении кредитного реестра Национального банка, но впоследствии 7 декабря после трех безуспешных попыток принять документ во втором чтении отправила его на повторное второе чтение.

Создание кредитного реестра НБУ является обязательством Украины в рамках меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом и условием получения третьего транша макрофинансовой помощи Европейского Союза. Данный процесс не предполагает ликвидацию частных бюро кредитных историй, функционирующих в стране.