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Главная » Деньги » Черный вторник: украинский рынок акций упал вслед за мировым
Обвал мирового фондового рынка

Черный вторник: украинский рынок акций упал вслед за мировым

Черный вторник: украинский рынок акций упал вслед за мировым
Фото: ИТАР-ТАСС

Все индексные акции находились в "красной зоне"

06.02.18 122
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Украинский рынок акций во вторник снизился до 3% на волне распродаж на мировых финансовых рынках.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Индекс "Украинской биржи" (УБ) упал на 2,98% - до 1450,93 пункта, индекс ПФТС – на 0,09%, до 337,05 пункта.

Объем торгов на УБ составил 90,5 млн грн, в том числе акциями 5,6 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 181,9 млн грн, в том числе акциями – 0,38 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-8,78%), "Укрнафты" (-4,72%) и "Мотор Сичи" (-3,93%).

Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,94%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-2,94%) и "Мотор Сичи" (-0,51%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв упал на 2,97% - до 502,24 пункта при объеме торгов 4,74 млн злотых (39,3 млн грн).

Все индексные акции находились в "красной зоне". С отрицательной динамикой лидировали бумаги агрохолдинга ИМК (-11,59%), "Агротона" (-7,25%) и "Астарты" (-4,81%).

Напомним, СМИ разбирались в причинах и последствиях обвала на мировых фондовых рынках.

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