Центральная избирательная комиссия России опубликовала представленные президентом Владимиром Путиным отчеты о доходах и имуществе.

Соответствующие данные опубликованы в отчете на сайте ЦИК России.

Согласно данным, Владимир Путин заработал 38,5 миллионов рублей за шесть лет.

Источниками доходов Путина стали президентская зарплата, военная пенсия и вклады в банках. Так, за шесть лет Путин заработал 38,5 миллионов рублей. В документе отмечается, что у Путина существует 13 счетов в банках, общая сумма которых составляет 13,8 миллионов рублей.

Кроме того, Путин задекларировал, что он владеет одной квартирой, площадью 77 кв. метров и гаражным местом на 18 кв. метров в Петербурге.

Также он заявил, что имеет несколько машин, среди которых - ГАЗ 21М 1960 года выпуска, ГАЗ - 21М, 1965 г.в., ВАЗ-2121 Нива, 2009 г.в., прицеп автомобильный "Скиф", 1987 г.в.

Кроме этого, Путин задекларировал, что имеет 230 акций банка "Санкт-Петербург". В графе "Обязательства имущественного характера" имеется квартира на 153,7 кв. метров в Москве.