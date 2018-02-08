Убытки ПриватБанка за год составили почти 23 миллиарда гривен

ПриватБанк по итогам 2017 года получил 22,966 млрд грн убытка.
Об этом сообщается в отчете банка, опубликованном 8 февраля на сайте НБУ.
По состоянию на 1 января 2018 года непокрытый убыток прошлых лет ПриватБанка составил 176,029 млрд грн, капитал — 25,608 млрд грн.
В то же время, другие государственные банки закончили 2017 год с прибылью. Ощадбанк заработал 558,5 млн грн прибыли, Укргазбанк — 623,8 млн грн, Укрэксимбанк — 929,4 млн грн.
Напомним, Приватбанк будет готов к приватизации в 2021 году.