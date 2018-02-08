Украинцам в этом году повысят прожиточный минимум

В государственный бюджет Украины на 2018 год заложен рост прожиточного минимума. Повышение предусмотрено на уровне 10-12%.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.

"В госбюджете-2018 зафиксирована наша "программа минимум": за год прожиточный минимум вырастет на 10-12%, а от него зависит более 80 видов социальных выплат", – сказал Розенко.

По словам вице-премьера, в 2018 году также ожидается и рост заработных плат.

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"В 2017 году власти решились на серьезный шаг – одномоментное повышение "минималки" более чем вдвое – до 3200 гривен. В этом году мы пошли еще дальше, подняв с 1 января 2018 года минимальную зарплату на 17%, до 3723 грн, на 25% повысили зарплаты учителям, в ходе медицинской реформы произойдет рост зарплат врачей", – отметил Розенко.

По итогам первого квартала 2018 года правительство рассмотрит возможность очередного повышения минимальной зарплаты, напомнил вице-премьер.

"При рассмотрении Госбюджета-2018 президент Украины предложил по итогам первого квартала рассмотреть вопрос увеличения минимальной зарплаты до 4100 гривен. Я поддерживаю эту идею и убежден, что у нас для этого есть все возможности", – подчеркнул Розенко.

Напомним, Розенко рассказал об очередном повышении минимальной зарплаты.