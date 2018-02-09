Киберполиция выступает за легализацию криптовалют

Легализация криптовалют позволит киберполиции сделать этот вид деловой активности контролируемым. Об этом в эфире Радио Свобода в программе "Детали" заявил заместитель начальника Департамента киберполиции Александр Гринчак.

"Что касается криптовалют, сейчас мы разработали ряд предложений, вынесли этот вопрос на уровень правительства и хотим криптовалюту легализовать, чтобы она была подконтрольна. С помощью этой валюты осуществляется немало преступлений: продажа наркотиков, оружия и т.д.", - сообщил Гринчак.

Он также рассказал, что в полицию часто обращаются с заявлениями о похищении криптовалюты через разные мошеннические схемы.

"Существуют мошеннические схемы, когда владелец электронного кошелька предоставляет доступ мошенникам к своим аккаунтам, и они переводят десятки тысяч долларов на другой кошелек. Этот вид преступления можно квалифицировать как мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. Человек обманут, он перечислил какие-то электронные средства за какие-то услуги и взамен ничего не получил - это чистое мошенничество", - добавил Гринчак.

Напомним, Forbes составил рейтинг криптовалютных миллиардеров.