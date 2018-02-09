ВМС Украины выделены 133,3 млн гривен

На развитие инфраструктуры Военно-морских сил в 2018 году в Министерстве обороны выделены 133,3 млн гривен.
Об этом сообщил заместитель начальника главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных ил Украины полковник Александр Чергинец, сообщает пресс-центр ведомства в пятницу, 9 февраля.
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По его словам, только на строительство военных объектов в военном городке Дачное-2 в Одесской области предусмотрено 123,5 млн гривен.
"Речь идет о трех казармах, общежитии, столовой, медпункте, физкультурно-оздоровительном комплексе, реконструкции объектов инженерного обеспечения (котельная, инженерные сети тепло-, электро-, водоснабжения и канализационные стоки), благоустройство территории", – сказал Чергинец.
Напомним, Минобороны проиграло суд по компенсации убытков от взрывов в Балаклее.