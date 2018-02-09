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Главная » Деньги » Теневая экономика Украины достигает 45%

Теневая экономика Украины достигает 45%

Теневая экономика Украины достигает 45%
Иллюстрация: Echo.az

Исследование МВФ охватывает период с 1991 года по 2015-й

09.02.18 619
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МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%.

Об этом говорится в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц), сообщает Экономическая правда.

Согласно докладу, средний размер теневой экономики Украины оценивается в 44,8% ВВП.

Исследование охватывает период с 1991 года по 2015 год и показывает, как менялся показатель из года в год.

Начиная с 1991 года, когда теневая экономика Украины оценивалась в 38,96% ВВП, показатель непрерывно рос до 1998 года, достигнув пиковой отметки в 57%.

Нисходящая тенденция наблюдалась до 2008 года - показатель снизился до 36,65%.

Финансовый кризис стал причиной "отскока", и в течение 2009-2014 годов уровень теневой экономики колебался в пределах "39,2% - 43,5%".

2015 года, крайний в исследовании, украинском теневая экономика оценивалась на уровне 42,9%.

Для сравнения, в развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур).

Авторы использовали определение Организации экономического сотрудничества и развития 2016 года, которая учитывает в "ненаблюдаемых" секторах экономики, в том числе, незаконную активность (производство ВВП, приходящаяся на чисто криминальную деятельность), "статистическое подполье" (законную, но такую экономику, что не исчисляется в статистике), производство для собственных нужд домохозяйств, методы явно учитывают и "тень", созданную для избежания налогов.

Отмечается, что эта работа является первым системным приложением новых статистических методов оценки теневой экономики, развивающихся в 2010-2017 годах в экономической науке.

В основу работы Медины и Шнейдера положены три относительно новых методики - модели MIMIC (позволяет учитывать несколько факторов и частично снять проблему "двойного подсчета" теневой экономики, которая сильно искажает оценки), спроса на денежном рынке (CDA) и "учета предусмотренного значения" (Predictive Mean Matching, PMM).

Напомним, Гройсману для борьбы с коррупцией не хватает только одного.

 

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