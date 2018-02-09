Чтобы заменить схемы и указатели в Киевском метрополитене в связи с декоммунизацией названия станции Петровка, город потратит 425 079 гривен.
Об этом говорится в официальном ответе КП Киевский метрополитен директору департамента транспортной инфраструктуры Киевской горадминистрации Сергею Симонову, которую опубликовал в Фейсбук исследователь истории киевских переименований Стефан Машкевич.
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Больше всего денег пойдет на обновление общих схем метро (168 585 грн) и изменение текстового наполнения (100 254 грн). Еще 84 240 грн пойдет на линейные схемы и 72 000 грн на названия станций, расположенных на путевых стенах и входах.