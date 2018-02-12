Партия Порошенко получила из госбюджета 112,1 млн гривен

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" задекларировала 112,4 млн гривен доходов в 2017 году.
Об этом говорится в отчете партии на официальном сайте БПП.
112,1 млн грн БПП получила из госбюджета на финансирование своей уставной деятельности, 133 тыс. грн - взносы на счета партии, 150,1 тыс. гривен - средства от хоздеятельности.
В 2017 году партия потратила 112,1 млн гривен: 7,6 млн грн - на содержание местных региональных организаций, 14,6 млн грн - на пропагандистскую деятельность, 9,4 млн грн - на зарплаты, 8,5 млн грн - материальные расходы, 2,2 млн грн - публичные мероприятия, 2 млн грн - налоги и сборы, 1 млн грн - услуги связи.
На счетах в Международном инвестиционном банке "Блок Петра Порошенко "Солидарность" хранит 1,2 млн гривен.
Финансовые обязательства партии за 2017 год составили 43,7 тыс. гривен.
Напомним, НАПК нашло нарушения в финансировании БПП.