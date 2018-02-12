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Главная » Деньги » Партия Порошенко получила из госбюджета 112,1 млн гривен

Партия Порошенко получила из госбюджета 112,1 млн гривен

Партия Порошенко получила из госбюджета 112,1 млн гривен
Фото: РИА Новости Украина

Из них 14,6 млн грн - на пропагандистскую деятельность

12.02.18 121
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Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" задекларировала 112,4 млн гривен доходов в 2017 году.

Об этом говорится в отчете партии на официальном сайте БПП.

112,1 млн грн БПП получила из госбюджета на финансирование своей уставной деятельности, 133 тыс. грн - взносы на счета партии, 150,1 тыс. гривен - средства от хоздеятельности.

В 2017 году партия потратила 112,1 млн гривен: 7,6 млн грн - на содержание местных региональных организаций, 14,6 млн грн - на пропагандистскую деятельность, 9,4 млн грн - на зарплаты, 8,5 млн грн - материальные расходы, 2,2 млн грн - публичные мероприятия, 2 млн грн - налоги и сборы, 1 млн грн - услуги связи.

На счетах в Международном инвестиционном банке "Блок Петра Порошенко "Солидарность" хранит 1,2 млн гривен.

Финансовые обязательства партии за 2017 год составили 43,7 тыс. гривен.

Напомним, НАПК нашло нарушения в финансировании БПП.

 

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