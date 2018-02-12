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Украинские вокзалы могут отдать в управление частным компаниям

Украинские вокзалы могут отдать в управление частным компаниям
Фото: iuic.info

Пока речь идет о ж/д вокзалах в населенных пунктах: Хуст, Славское, Яремче и Николаев

12.02.18 1118
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Железнодорожные вокзалы ряда туристических городов Украины могут отдать в управление частным компаниям.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук  Громадскому.

"На сегодняшний день рассматриваем Хуст, Славское, Яремче и Николаев. Первое условие - это должен быть пассажиропоток. И второе - это должно быть туристическое место. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, все наши вокзалы устаревшие. И мы надеемся, что форма государственно-частного партнерства поможет и государству, и гражданам получить новые железнодорожные вокзалы, с новым качеством", -рассказал Титарчук.

Кроме того, модернизировать в формате концессии планируют порты, на них хотят привлечь до $500 млн инвестиций.

Начать разработку документации для концессионных проектов могут уже со II квартала 2018 года - к тому времени по прогнозам Министерства в Верховной Раде должны принять новый законопроект о государственно-частном партнерстве.

Первые проекты будут готовы не раньше, чем через несколько лет, отметили в МЭРТ.

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