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Главная » Деньги » Техническая миссия МВФ приехала в Украину
Техническая миссия МВФ приехала в Украину
Фото: flickr.com/worldbank

Техническая миссия МВФ приехала в Украину

Эксперты Фонда пробудут в Киеве до 16 февраля

12.02.18 37
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Команда экспертов Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на представительство МВФ в Украине.

"В представительстве МВФ в Украине подтвердили начало работы в Киеве команды в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда", - говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель МВ в Украине Йоста Люнгман заявил, что эксперты МВФ посетят Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических консультаций с украинскими властями.

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