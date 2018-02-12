Техническая миссия МВФ приехала в Украину

Эксперты Фонда пробудут в Киеве до 16 февраля

Команда экспертов Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на представительство МВФ в Украине.

"В представительстве МВФ в Украине подтвердили начало работы в Киеве команды в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда", - говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель МВ в Украине Йоста Люнгман заявил, что эксперты МВФ посетят Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических консультаций с украинскими властями.