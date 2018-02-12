Ахметов мог бы кормить Украину 36 дней, - Bloomberg

Состояния самого богатого человека мира Джеффа Безоса хватило бы США только на 5 дней

Американское издание Bloomberg подсчитало, на какой период хватило бы средств богатейших людей мира для покрытия всех расходов своих стран. В частности, богатейший украинец Ринат Ахметов мог бы из своего кармана финансировать Украину 36 дней.

При составлении "индекса Робин Гуда" Bloomberg использовал собственный рейтинг миллиардеров и данные Международного валютного фонда о бюджетных расходах стран. Всего в индекс вошли 49 стран.

При этом состояния основателя Amazon Джеффа Безоса (99 млрд долларов) хватило бы США только на 5 дней, а основатель Alibabа Group Джека Ма мог бы покрывать расходы КНР лишь 4 дня.

Самые богатые люди Канады, Германии, Турции, Великобритании, Франции, Японии могли бы финансировать свои страны только четыре-пять дней.

Дольше всего продержалось бы на средства своего миллиардера правительство Кипра. Денег Джона Фредриксена (10 млрд долларов) хватило бы на 441 день (из расчета 23,6 млн долларов бюджетных расходов в день).