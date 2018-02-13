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Главная » Деньги » Банки Таиланда призвали воздержаться от операций с криптовалютами

Банки Таиланда призвали воздержаться от операций с криптовалютами

Банки Таиланда призвали воздержаться от операций с криптовалютами
Фото: flickr.com/photos/tiendientuvn

В этой стране криптовалюты не являются законным платежным средством

13.02.18 98
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Банк Таиланда поручил всем финансовым учреждениям воздержаться от участия в любых транзакциях с криптовалютами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

Финансовые учреждения должны запретить клиентам использовать кредитные карты для торговли криптовалютами и не давать советы клиентам, инвестирующим в цифровые монеты.

Центральный банк также обратился ко всем финансовым учреждениям с просьбой быть более осторожными в предоставлении депозитов и кредитных услуг, которые будут использоваться в криптовалютных транзакциях.

Глава банка неоднократно заявлял, что криптовалюты не являются законным платежным средством в Таиланде, и нет закона, определяющего, какие регуляторы отвечают за надзор за виртуальными валютами, поэтому те, кто участвует в сделках с ними, не могут быть защищены в случае мошенничества.

Криптоконверсии могут также использоваться в незаконных действиях, таких как отмывание денег или поддержка терроризма.

Недавние резкие колебания в стоимости биткоина побудили премьер-министра Прайут Чан-о-ча поручить министерству финансов информировать людей о рисках инвестирования в виртуальные валюты, в то время как центральный банк, комиссия по ценным бумагам и биржам, министерство финансов и управление по борьбе с отмыванием денег совместно создали рабочую группу, которой поручено рассмотреть меры по регулированию цифровых валют.

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