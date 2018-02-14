Минфин и ОСМД нашли компромисс по монетизации субсидий

До конца февраля 2018 года будет полностью снят вопрос по задолженности

В Министерстве финансов состоялась встреча представителей объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов.

Об этом говорится в общем заявлении Министерства финансов и ОСМД/ЖСК, опубликованном на сайте Минфина.

Во время встречи обсуждались дальнейшие шаги по монетизации субсидий в Украине.

Главной темой встречи было введение механизма внедрения и определение сроков реализации проекта по монетизации субсидий.

В результате дискуссии все присутствующие выразили поддержку идеи монетизации льгот и субсидий и создали рабочую группу, в состав которой вошли Гражданская сеть "ОПОРА", Совет председателей ОСМД, Общественный союз "Объединение ЖСК, ОСМД "Виктория" и ОО "Ассоциация развития ОСМД и ЖСК "Современный дом".

В результате первого заседания рабочей группы с участием министра финансов было найдено компромиссное решение, которое решает большую часть спорных вопросов, озвученных представителями ОСМД/ЖСК.

В частности, стороны договорились, что будет решена проблемная ситуация с закрытием казначейских счетов, открытых ОСМД в 2018 году для получения льгот и субсидий.

Кроме того, до конца февраля 2018 года будет полностью снят вопрос по задолженности.

Согласно договоренности, долги по возмещению льгот и субсидий по всем вкладам ОСМД по 2017 год будут погашены на счета ОСМД в банках.

Также стороны пришли к соглашению, что монетизация льгот и субсидий должна быть введена с января 2018 года, с фактической выплатой средств гражданам с 1 апреля 2018 года, в случае принятия проекта этого постановления на заседании правительства.

Нерешенным остался только вопрос об объеме монетизации. Так, представители ОСМД настаивают на монетизации льгот и субсидий, которые начисляются на все взносы (расходы), уплачиваемые гражданами в ОСМД.

Минфин, со своей стороны, предложил ввести монетизацию только субсидий (без льгот), да и то тех, которые используются для покрытия расходов на содержание домов и сооружений, придомовых территорий, управление многоквартирным домом, вывоз бытового мусора и жидких нечистот.

По словам министра финансов Данилюка, важно, что стороны имеют принципиально одинаковое видение направления реформирования системы социальной защиты.

"Важно, что и у Минфина, и в ОСМД/ЖСК в данном случае общая цель: реальная монетизация субсидий. Мы вместе ищем оптимальный вариант системы финансирования жилищно-коммунальных субсидий для нашей страны. И мы его нашли", - отметил министр финансов.

Напомним, с 1 января в Украине вводится монетизация субсидий.