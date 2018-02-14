Долги Укрзализныци составляют десятки миллиардов, - Кравцов

В этом году у компании не запланировано крупных выплат

Исполняющий обязанности главы Укрзализныци Евгений Кравцов заявил, что компания должна выплатить 39 млрд грн долгов.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"В этом году у нас не запланировано крупных выплат. Они начинаются с 2019 года. Это выплаты по еврооблигациям – 300 млн евро. В этом году – только регулярная выплата кредиторам. В общем, Укрзализныце нужно выплатить 39 млрд грн долгов", - заявил он.

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Он добавил, что в следующем году планируют провести реструктуризацию: "Нужно поработать с внутренним портфелем, ведь у нас исторически высокие процентные ставки. Нам необходимо поработать с кредиторами и понизить их"

Кроме того, по его словам, нужно начать подготовку к выпуску еврооблигаций. По словам Кравцова, сейчас в компании есть $500 млн на ирландской бирже.

Напомним, Укрзализныця намерена продать тысячи списанных вагонов.