В Украине продолжает дешеветь бензин

Ряд региональных сетей АЗС снизили цены на бензины и дизельное топливо на 10-60 коп. за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.



По данным компании, на АЗС под брендом Glusco цены на топливо снизились на 20 коп. за литр. На сегодня бензин марки А–92 стоит 29,55 грн за литр, А-95 – 30,55 грн за литр, А-95 "Премиум" – 31,55 грн за литр и дизтопливо - 28,05 грн за литр.

На заправках Neftek бензины и дизтопливо подешевели на 50 коп. литр - до 29,49 грн за литр (бензин А-92), 30,49 грн за литр (А-95), 31,49 грн за литр (А-95 "Премиум") и 27,99 грн за литр (дизтопливо).

Компания "Энерджи Транс" снизила цены на 50 коп. за литр - до 29,99 грн за литр (бензин А-92), 30,99 грн за литр (А-95), 31,50 грн за литр (А-95 "Премиум"), 29 грн за литр (дизтопливо).

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Кроме того, цены упали на АЗС компаний "Укргазвыдобування", "Катрал Юг" и Gas Point.

Напомним, с августа 2017 года цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять и более гривен за литр и достигли рекордных значений: бензин подорожал до 30 грн за литр, а дизтопливо до 28-29 грн за литр. По факту значительного и одновременного роста цен Антимонопольный комитет начал расследование, результаты которого ожидаются весной этого года. Снижаться цены на АЗС начали только с 9 февраля.