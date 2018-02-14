ВВП Украины в IV квартале 2017 года вырос на 1,8%

В Украине реальный валовый внутренний продукт (ВВП) в IV квартале 2017 года по сравнению с IV кварталом 2016 года увеличился на 1,8%. Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики.

"Реальный ВВП в IV квартале 2017 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,4%, а по сравнению с IV кварталом 2016 года - на 1,8%", - говорится в сообщении.

Напомним, ВВП Украины (с учетом сезонного фактора) в III квартале 2017 года, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, вырос на 2,1%. Так, номинальный ВВП составил 821,3 млрд гривен, а ВВП в расчете на одного человека - 19,3 тыс. гривен.

Национальный банк Украины ожидает ускорения экономического роста до 3,4% в 2018 году. Как отмечают в НБУ, в 2019-2020 годах рост реального ВВП несколько замедлится (до 2,9%) из-за исчерпания эффектов нынешнего фискального смягчения. Кроме того, медленный прогресс в структурных реформах будет сдерживать повышение долгосрочного потенциала экономики.