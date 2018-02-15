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Главная » Деньги » Украина по версии Bloomberg входит в десятку стран с самой "несчастной" экономикой

Украина по версии Bloomberg входит в десятку стран с самой "несчастной" экономикой

Украина по версии Bloomberg входит в десятку стран с самой "несчастной" экономикой
Фото: flickr.com/photos/juanedc

За год наша страна немного улучшила свои позиции

15.02.18 579
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Украина заняла 7-е место в ежегодном рейтинге самых "несчастных" экономик мира. Индекс рассчитывается агентством Bloomberg на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран, передает Экономическая правда.

При этом показатели Украины в рейтинге 2018 года улучшились. Если в 2017 году Украина занимала 5 место в списке наиболее несчастных стран с индексом 23,8, то в текущем году ее индекс вырос до 17,8, что позволило занять 7-е место.

Венесуэла удерживает первое место в индексе четвертый год подряд, при этом ее балл вырос более чем втрое по сравнению с 2017 годом.

Таиланд опять получил статус наименее "несчастной" экономики, однако, учитывая нестандартную методологию расчета безработицы в этой стране, занимающий второе место Сингапур также заслуживает внимания.

Мексика, где инфляция становится более управляемой, в этом году может добиться существенного прогресса, а Румынии, наоборот, грозит большее неблагополучие из-за ускорения роста цен.

Индекс несчастья основан на давней концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.

Однако, низкие уровни этих показателей могут вводить в заблуждение. Например, устойчиво низкие цены могут быть признаком слабого спроса, а слишком низкая безработица может осложнять условия для поиска новой, лучшей работы.

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