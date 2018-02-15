МВФ призвал Украину начинать продавать государственные предприятия

Украина нуждается в больших инвестициях, как внутренних, так и иностранных

Руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Рон Ван Роден заявил о необходимости начала приватизации госпредприятий для привлечения инвестиций в украинскую экономику и борьбы с коррупцией. Такое заявление он сделал в ходе встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Киеве, передает Зеркало недели.

"Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией. Создание Антикоррупционного суда считаю критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАПК", - сказал он.

Рон Ван Роден также отметил, что Украина нуждается в больших инвестициях, как внутренних, так и иностранных.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что процесс приватизации в Украине начнется уже этой весной.

Ранее заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Юрий Никитин заявлял о планах ФГИ по приватизации энергетических активов во второй половине 2018 года.

Напомним, согласно утвержденному плану приватизации, в 2018 году ФГИ планирует выставить на продажу "Хмельницкоблэнерго" (70%), "Николаевоблэнерго" (70%), "Харьковоблэнерго" (65%), "Запорожьеоблэнерго" (60%), "Тернопольоблэнерго" (50,9%), "Черкассыоблэнерго" (46%), "Сумыоблэнерго" (25%), "Донбассэнерго" (25%), "Одессаоблэнерго" (25%).