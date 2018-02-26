Ближе к Европе. Как в Закарпатье возрождается туризм

В 2017-м в Закарпатье побывало 2 млн туристов — на треть больше, чем годом ранее. Но чтобы полностью раскрыть свой потенциал, региону осталось сделать две важные вещи — построить нормальные дороги и рассказать о себе европейцам

Указатель на выезде из Ужгорода показывает расстояние в 745 км до Киева. Местные жители шутят: Закарпатье находится ближе к 12 столицам Европы, чем к столице Украины. Сегодня этот регион становится реальным туристическим конкурентом не только раскрученному украинскому Львову, но и соседним Венгрии и Словакии.

"Закарпатье — это туристический Клондайк, в каждом из 13 районов есть какая-то изюминка, которая может привлечь туристов", — рассказывает молодой и энергичный начальник департамента экономики Закарпатской облгосадминистрации Денис Ман. Именно с его приходом в регионе начался настоящий туристический бум. Помогла и децентрализация: в 2017 году на развитие туризма тут выделили рекордные 3 млн грн — для Закарпатья огромная сумма.

Горнолыжные курорты, термальные и минеральные источники, замки и дворцы, а ещё удивительная кухня и необычные фестивали — вот что привлекает сюда гостей.

Концентрированный гастротуризм

Фёдор Шандор, профессор Ужгородского университета, сегодня консультирует не одно гастрозаведение Закарпатья. Он уверен, что регион ещё только на пороге великого туристического бума, а главное его преимущество перед конкурентами — гастротуризм. "В нашем регионе за 3–4 дня можно попробовать уникальную закарпатскую (украинскую) кухню, венгерские блюда, крафтовое пиво и отменные вина и сыры, в Европе вы не найдёте ничего подобного такому разнообразию на столь маленькой территории", — объясняет Шандор.

Центр гастротуризма Закарпатья — небольшое село, которое называется Нижнее Селище. Каждый день здесь по несколько сотен туристов — автобус за автобусом подъезжает к небольшому зданию на окраине села. Все хотят попасть на дегустацию уникальных местных сыров, которые производит небольшая "Селиська сироварня" — один из самых известных гастрономических брендов Закарпатья.

Основатель производства, местный житель Пётр Пригара, вспоминает, что 15 лет назад, после его приезда из Швейцарии, местные жители довольно скептически отнеслись к идее создания сыроварни. "Никто не верил, что здесь, в Украине, можно делать сыр, который будет ничем не хуже, чем в Швейцарии, — рассказывает он. — Одни боялись, что из-за сыроварни будут проблемы с экологией: начнётся загрязнение воды и земли. Другие не верили, что кто-то будет покупать недешёвые местные сыры".

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Два года потребовалось сыроварне на то, чтобы её продукцию узнали и распробовали. Сначала сыры оценили гости из Ужгорода и Киева, затем постепенно в Нижнее Селище стали приезжать и туристы из других регионов. Вот тогда-то местное население и поверило в успех дела, начатого Петром Пригарой. Сегодня каждый день ему привозят тонну свежего молока, а в очереди оптовых покупателей не только украинцы, но и бизнесмены из других стран. При этом сыровар не спешит удовлетворять в разы возросший спрос. "Главное — качество, поэтому мы и не спешим расширяться", — объясняет Пригара.

Искупаться, как в Европе

Ещё одна фишка Закарпатья — термальные источники. Они были известны и во времена Советского Союза, но тогда практически не использовались. Сегодня осталась карта разведанных термальных скважин: на ней видно, что в Закарпатье где ни копни — можно делать купальню. Нужны только инвестиции.

Например, в Берегово раньше был только один большой открытый термальный бассейн спортивной базы "Закарпатье", построенный в 1960-е годы. Он пользовался популярностью далеко за пределами Закарпатья, но без реконструкции и вложения средств сейчас постепенно приходит в упадок. Тем более что рядом появляются серьёзные конкуренты. Начиная с 2010 года в области практически каждый год открывают или модернизируют новый термальный комплекс или бассейн, так как спрос на подобные объекты значительно превышает предложение.

Сегодня большая часть денег, вкладываемых в развитие этого направления, — средства украинских инвесторов или же иностранцев, которые родились в Закарпатье. Мукачево в прошлом году представило большой проект реконструкции старого бассейна и создания на его месте огромного термального комплекса, который станет конкурентом венгерским купальням. Деньги готова вложить местная громада. С появлением нормальных автодорог таких проектов на территории Закарпатья будет ещё больше.

От Ужгорода до Киева — 745 км. Местные жители шутят: Закарпатье находится ближе к 12 столицам Европы, чем к столице Украины

А что такое реальная конкуренция, хорошо видно на примере самого большого термального комплекса Украины "Косино". Из бывшей колхозной здравницы, от которой сегодня остался лишь небольшой термальный бассейн, закарпатские инвесторы сделали комплекс европейского уровня. Но с украинскими ценами и персоналом. И теперь сюда приезжают не только отечественные, но и венгерские туристы. 10 евро за трёхчасовое посещение — это в 2–2,5 раза меньше, чем в купальнях Венгрии и Словакии. А условия для купания и отдыха в Косино ничем не уступают странам-соседкам. Вот и начали сюда всё чаще наведываться туристы из Венгрии. Тем более что для них нет языкового барьера — местное население хорошо знает венгерский.

В 2012 году открытие первой очереди термального комплекса "Косино" в корне изменило жизнь маленького закарпатского приграничного села Косонь. Если раньше большинство местных жителей ехали на заработки в соседнюю Венгрию, то теперь они смогли найти работу в Украине, а некоторые и вовсе открыли свой маленький бизнес — по сдаче жилья отдыхающим. Туристический сектор теперь для Косони и близлежащих сёл — приоритет. Открываются гостевые дома, строятся дегустационные залы, местные жители предлагают домашнее вино и сувениры. И такая ситуация наблюдается сегодня во многих бывших депрессивных сёлах и городах Закарпатья.

В ожидании лоукостеров

Показательна ещё одна история успеха из Закарпатья. Местного кондитера Игоря Бондаренко хорошо знают все, кто любит сладости. Сегодня семь его кондитерских "Бондаренко" — настоящая туристическая визитка региона. Всевозможные пирожные и тортики, сделанные по уникальной рецептуре, можно купить только здесь, причём по вполне доступным ценам. Главная фишка кондитерских — шоколадные изделия и сувениры из шоколада. Все они необычные и очень вкусные. "Мои основные посетители — туристы со всех регионов Украины. Большинство из них покупают какой-то шоколадный сувенир, — рассказывает кондитер, который некогда переехал в Мукачево из Крыма. — В последние два-три года поток туристов в Мукачево и Ужгород стал таким, что пришлось открывать новые заведения и думать о расширении старых". Бондаренко подчёркивает: это пока только украинцы. Он уверен, что с появлением здесь иностранцев его кондитерским придётся расширяться ещё активнее.

Одна из главных проблем, которую пока не удалось решить Закарпатью, — дороги и аэропорт. И если с ремонтом дорог дело движется (область получает значительные средства от таможенного эксперимента), то Ужгородский аэропорт почти два года не принимает самолёты. А это большая потеря для региона.

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Дело в том, что все самолёты при заходе на посадку в Ужгород вынуждены использовать воздушное пространство соседней Словакии. И если раньше это регламентировалось соглашением между Украиной и Словакией, то теперь выдача разрешений — прерогатива всего Евросоюза. И с этими разрешениями есть проблемы: по неофициальной информации, страны-соседки не в восторге от появления нового сильного конкурента в борьбе за европейского туриста.

С возобновлением работы аэропорта регион получит значительный туристический трафик. Это сегодня понимают все. Открытием рейсов в Ужгород заинтересовался ведущий лоукостер Wizz Air. А это сотни тысяч европейских туристов, которым ещё предстоит открыть для себя красоты и вкусы Закарпатья. Сегодня регион, находящийся в центре Европы (недаром при Австро-Венгрии географический центр Европы был официально открыт в райцентре Рахов), практически не известен европейцам. И в этом его большое преимущество. Мода на Закарпатье ещё только начинается.