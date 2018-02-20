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Главная » Деньги » Государственный долг Украины превысил 2 трлн грн

Государственный долг Украины превысил 2 трлн грн

Государственный долг Украины превысил 2 трлн грн

В 2017 году Киев на его обслуживание потратил 110 млрд грн

20.02.18 1289
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Государственный и гарантированный долг вырос в 2017 году до 2,1 трлн грн.

Об этом сегодня, 20 февраля, сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз, передает LIGA.net

По ее словам, в 2017 году Украина на обслуживание госдолга потратила 110 млрд грн.

Издание уточняет, что в 2016 году общий госдолг Украины увеличился с $65,51 до $70,97 млрд.

Напомним, Украина хочет одолжить 230 миллиардов.

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