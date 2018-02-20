Глава Госказначейства: Дефолт Украине не грозит

Глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз уверяет в отсутствии угрозы дефолта для Украины. Об этом она сообщила в ходе ежегодного публичного отчета, передает УНИАН.
"Дефолта не будет на сегодняшний день, потому что мы проводим платежи в соответствии с бюджетной росписью", - отметила она.
Глава Госказначейства напомнила, что государственный и гарантированный государством долг Украины на начало 2018 года достиг 2,1 трлн грн, а расходы на обслуживание долга в прошлом году составили 110 млрд грн.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина хочет одолжить 230 миллиардов
"По дефициту общего фонда госбюджета мы за пределы нормы не вышли. Это означает, что мы меньше заимствовали", - добавила Слюз, отметив, что в прошлом году Украина не получила ожидаемый объем финансирования от Международного валютного фонда, однако Министерство финансов заимствовало необходимые средства на покрытие дефицита общего фонда госбюджета на внутреннем рынке.