Глава Госказначейства: Дефолт Украине не грозит

Глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз уверяет в отсутствии угрозы дефолта для Украины. Об этом она сообщила в ходе ежегодного публичного отчета, передает УНИАН.

"Дефолта не будет на сегодняшний день, потому что мы проводим платежи в соответствии с бюджетной росписью", - отметила она.

Глава Госказначейства напомнила, что государственный и гарантированный государством долг Украины на начало 2018 года достиг 2,1 трлн грн, а расходы на обслуживание долга в прошлом году составили 110 млрд грн.

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"По дефициту общего фонда госбюджета мы за пределы нормы не вышли. Это означает, что мы меньше заимствовали", - добавила Слюз, отметив, что в прошлом году Украина не получила ожидаемый объем финансирования от Международного валютного фонда, однако Министерство финансов заимствовало необходимые средства на покрытие дефицита общего фонда госбюджета на внутреннем рынке.

Напомним, государственный долг Украины превысил 2 трлн грн.