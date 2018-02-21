В Москве назвали "частью гибридной войны" потерю $3 млрд из-за санкций

Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал заявление Госдепартамента США о потере оборонно-промышленным комплексом (ОПК) России $3 млрд из-за санкций.
Об этом сообщают Известия.
"Это утверждение – откровенный информационный вброс", – заявил он, отметив, что это часть гибридной войны, которую ведут американцы в преддверии выборов президента России. А цифра была буквально "взята с потолка".
"Госдеп США безуспешно пытается дискредитировать Россию на международной арене, выдает желаемое за действительное", – сказал Бондарев.