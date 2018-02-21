Гройсман: Пенсии вырастут у 498 тыс. бывших военнослужащих

На повышение пенсий 498 тыс. бывших военнослужащих в Пенсионном фонде в текущем году предусмотрено 7 млрд грн. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба правительства.
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"Мы прогнозируем, что повышение коснется 498 тыс. военных пенсионеров. На эти цели мы потратим в этом году примерно 7 млрд грн. Мы знаем пути, каким образом мобилизовать средства в рамках дефицита бюджета Пенсионного фонда. Решение принято, к концу недели оно будет направлено на места, начнется работа с каждым пенсионером. В марте-апреле пенсионеры получат новые пенсии", - отметил премьер.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января в среднем на 1,5 тыс. грн.