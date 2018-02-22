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Главная » Деньги » Венесуэла выпустит еще одну криптовалюту

Венесуэла выпустит еще одну криптовалюту

Венесуэла выпустит еще одну криптовалюту
Николас Мадуро / Фото: Flickr / INFORME DIGITAL

Второй государственной криптовалютой станет Petro Oro

22.02.18 102
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Правительство Венесуэлы анонсировало выпуск новой криптовалюты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globovision.

Президент республики Николас Мадуро заявил о выпуске второй криптовалюты на следующей неделе. Ею станет Petro Oro.

"Я не хочу ничего продвигать, но у нас есть сюрприз касательно Petro Oro, у которого будут те же финансовые расценки, что и нефть. Однако это вопрос следующей недели", – сказал лидер Венесуэлы.

Правительство страны рассчитывает, что использование новой технологии поможет в преодолении социально-экономического кризиса, сопровождающимся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты.

Напомним, 20 февраля Венесуэла выпустила собственную государственную криптовалюту El Petro. Ее курс будет меняться в зависимости от колебаний цен на нефть. За один день продаж El Petro собрано 735 млн долларов. Венесуэла, страдающая от глубокого кризиса, надеется на то, что собственная криптовалюта позволит ей восстановить экономику.

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