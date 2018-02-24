Порошенко не хочет видеть белорусских миротворцев на Донбассе, - Шушкевич

Президент Петр Порошенко во время встречи с первым лидером независимой Беларуси, экс-главой белорусского Верховного Совета Станиславом Шушкевичем дал понять, что не поддерживает идею участия Беларуси в миротворческой миссии на Донбассе. Об этом Шушкевич рассказал в интервью белорусской редакции Радио Свобода.

"Вот здесь категорически, - и Порошенко после этого сказал, и я это сказал, - что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора. Беларусь - через ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, - ред.) и через соглашение о так называемой Союзном государстве - фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть", - заявил политик.

Шушкевич добавил, что "страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину".

На вопрос о том, поддержал ли Порошенко такую позицию, бывший белорусский лидер ответил, что об этом лучше спросить у самого президента Украины, но он уверен, то все, "кто участвовал в этом разговоре, были с этим согласны".

Ранее в МИД заявили, что белорусские военные могут войти в состав миротворческой миссии ООН на Донбассе только вместе с военными стран-членов НАТО.