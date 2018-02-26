Ликвидацию двух банков-банкротов в Украине продлили

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидации Укринбанка и Городского коммерческого банка.
Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщили в пресс-службе регулятора.
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Так, Фонд продолжил ликвидацию Городского коммерческого банка сроком на один год - с 20 марта 2018 до 19 марта 2019 года включительно.
Укринбанку продлили ликвидацию сроком на один год - с 23 марта 2018 до 22 марта 2019 года включительно.
Напомним, Ощадбанк собираются приватизировать, пока частично.