Самые высокие пенсии получают киевляне

Столичные пенсионеры получают самые высокие в Украине пенсии.
Об этом свидетельствуют данные, приведенные в отчете Пенсионного фонда, опубликованном на сайте ведомства.
В частности, самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве - 3,332 тыс грн.
На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3,268 тыс грн, на третьем - Луганская с 2,986 тыс грн.
Следом за ними идут Днепропетровская - 2,853 тыс грн, Запорожская - 2,681 тыс грн, Харьковская - 2,53 тыс грн, Киевская области - 2,501 тыс грн.
Напомним, Рева объяснил, от чего будет зависеть повышение пенсий военным.