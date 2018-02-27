Минюст ищет варианты расплаты с украинцами по решениям ЕСПЧ

По словам Павла Петренко, осталось 12 тысяч дел

Кабмин разрабатывает механизм для закрытия долгов перед гражданами Украины по решениям ЕСПЧ.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире 112 Украина.

"Я могу анонсировать, что сейчас правительство нарабатывает механизм, чтобы мы закрыли перед каждым украинцем, который обратился в ЕСПЧ, долг государства в виде решения национального суда и соответствующей компенсации. Украина должна выйти из этого позорного списка лидеров в антирейтинге по количеству дел в ЕСПЧ", - заявил Петренко.

По его словам, за 4 года удалось полностью погасить задолженность по всем вынесенным решением ЕСПЧ - это 6 тыс. дел.

"Мы рассчитались с украинцами за ошибки предыдущей власти. Сейчас осталось 12 тыс. дел", - заявил Петренко.

Напомним, ЕСПЧ обязал Украину выплатить 4 тыс. евро девушке, жарившей яичницу на "вечном огне".