Налогообложение пенсий признано неконституционным

В среду, 28 февраля, Конституционный Суд по итогам рассмотрения представления 48 народных депутатов признал неконституционным налогообложение пенсий. Об этом сообщает пресс-служба суда.

КС считает, что в сфере пенсионного обеспечения справедливым должен признаваться такой подход законодателя, при котором обеспечивается пропорциональное соотношение между страховым взносам и предназначенным размером пенсионных выплат, а застрахованное лицо может беспрепятственно реализовать свое право на пенсию в полном объеме.

В украинском пенсионном законодательстве такое соотношение достигается установлением зависимости размера пенсии от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы (дохода).

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"Именно поэтому введение ее (пенсии) налогообложения, начиная с определенного ее размера, по мнению Конституционного Суда Украины, нарушает справедливый подход к установлению пенсии, так как приводит к уменьшению ее фактического размера, который устанавливается с учетом соотношения между длительностью страхового стажа и размером заработной платы (дохода) застрахованного лица", - говорится в сообщении.

Суд также констатировал, что после введения в законодательстве налогообложения пенсий в течение двух лет Рада трижды раза вносила изменения.

"При таких обстоятельствах лица, имеющие право на пенсионные выплаты, объективно не могли быть уверенными в своих правомерных ожиданиях относительно стабильности правового регулирования в этой сфере. Следовательно, установление Верховной Радой в законодательстве Украины налогообложения пенсий и изменения суммы, с которой начинается такое налогообложения, противоречит принципам правовой определенности, предсказуемости и справедливости", - говорится в сообщении.

Итак, КС решил признать не соответствующим Конституции положения Налогового кодекса, которыми предусмотрено, что в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога включаются суммы пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, если их размер превышает 10 размеров прожиточного минимума для лиц.

Также признано неконституционным налогообложение пенсий, полученных из иностранных источников, если согласно международным договорам, такие пенсии подлежат налогообложению или облагаются в стране их выплаты.

Решение КС является обязательным, окончательным и обжаловано быть не может.

Напомним, с 2015 года пенсия, которая превышает три минимальные зарплаты, в Украине облагаются 15%-м налогом. В августе 2015 года президент Петр Порошенко освободил от налогов пенсии участников Второй Мировой войны.