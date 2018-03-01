Холодницкий хранит деньги наличными и на счетах

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий за 2017 год заработал 2 100 300 гривен, и зарплата составила весь его годовой доход.
Эти данные чиновник указал в опубликованной ежегодной декларации.
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Таким образом, как констатирует УП, зарплата Холодницкого выросла более чем на 291 тысяч гривен по сравнению с 2016 годом, когда он задекларировал 1 809 218 гривен заработка.
За прошлый год из недвижимости у руководителя Специализированной прокуратуры появился только арендованный гараж.
Деньги Холодницкий хранит и наличными, и на счетах в "Райффайзен Банк Аваль". В целом он задекларировал 362 225 гривен, 115 000 долларов и 27 033 евро.