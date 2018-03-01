Климкин пообещал "достать" Миллера

Глава МИД Украины Павел Климкин высказал возмущение из-за позиции "Газпрома" на вчерашнее решение Стокгольмского арбитража.
Об этом он написал в своем Twitter.
Среди прочего Климкин намекнул на "всем известные" активы российской компании в Европе.
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"Газпром" опустился до уровня "наперсточников". Не выполняет решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижает давление в трубе, будучи неспособным выполнять свои обязательства. Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны", - указано в опубликованном сообщении.
Напомним, Стокгольмский арбитраж в среду, 28 февраля 2018 вынес решение по спору Газпрома и Нафтогаза в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" $4,637 миллиарда в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить $2,56 миллиарда.
Газпром заявил о несогласии с последним решением, а также отметил, что суд отклонил требование "Нафтогаза" увеличить тариф на транзит и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством.