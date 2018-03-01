Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Климкин пообещал "достать" Миллера
Стокгольмский процесс: Нафтогаз VS Газпром

Климкин пообещал "достать" Миллера

Климкин пообещал "достать" Миллера
Фото: kremlin.ru

Глава МИД Украины считает, что Газпром опустился до уровня наперсточников

01.03.18 155
1730

Глава МИД Украины Павел Климкин высказал возмущение из-за позиции "Газпрома" на вчерашнее решение Стокгольмского арбитража.

Об этом он написал в своем Twitter.

Среди прочего Климкин намекнул на "всем известные" активы российской компании в Европе.

"Газпром" опустился до уровня "наперсточников". Не выполняет решение Стокгольмского арбитража, а теперь еще и снижает давление в трубе, будучи неспособным выполнять свои обязательства. Но мы их достанем. Их активы в Европе всем давно известны", - указано в опубликованном сообщении.

Напомним, Стокгольмский арбитраж в среду, 28 февраля 2018 вынес решение по спору Газпрома и Нафтогаза в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" $4,637 миллиарда в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения — по контракту на поставку газа — российская компания должна выплатить $2,56 миллиарда.

Газпром заявил о несогласии с последним решением, а также отметил, что суд отклонил требование "Нафтогаза" увеличить тариф на транзит и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством.

20
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Нафтогаз должен добиваться ареста активов Газпрома в случае невыплаты долга, – ПорошенкоГФС оштрафовала Коболева на 8,3 миллиарда гривенКоболев: Газпром нарушает решение арбитража, отказываясь от поставок газа в Украину

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Земная сотня. Как живут бойцы Майдана четыре года спустя 5093
  2. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 19274
  3. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 9381
  4. Я хочу роман, который избавлял бы от яда и злости, – каталонский писатель Жауме Кабре 2674
  5. Исцели себя сам. Как получить помощь в период запуска медреформы 1470
  6. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 23470
  7. Кремлёвский банкет. Как Сталин пил за здоровье Гитлера 6170
  8. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 1910
  9. Любить ушами. Как "Ухо" помогает расслышать новую музыку 2061
  10. Время упадка. Лучшие книги февраля 576
  1. Газпром отказался поставлять газ в Украину 10441 / 10992
  2. Россияне массово загружают пиратских "Киборгов" 3532 / 4607
  3. Техники Порошенко. Президент Украины по форме и содержанию 3267 / 3424
  4. Работа правоохранительной системы через две недели будет парализована, - Князев 3187 / 3855
  5. "Моя жизнь не сахар". Как прошла пресс-конференция Петра Порошенко 3172 / 5345
  6. В ОБСЕ недовольны продвижением ВСУ в "серой зоне" на Донбассе 2342 / 2736
  7. Путин сообщил о создании новейшего ядерного и лазерного оружия 2015 / 2268
  8. Приватбанк объяснил сбой с переводами 1849 / 2544
  9. Зарплату более 55 тысяч грн получают около 60 тысяч человек 1640 / 1930
  10. Лукашенко грозит России ответом на "молочную войну" 1581 / 1933
  1. Техники Порошенко. Президент Украины по форме и содержанию 29 / 3424
  2. Газпром отказался поставлять газ в Украину 22 / 10992
  3. Россияне массово загружают пиратских "Киборгов" 19 / 4607
  4. "Моя жизнь не сахар". Как прошла пресс-конференция Петра Порошенко 16 / 5345
  5. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 11 / 23470
  6. Зарплату более 55 тысяч грн получают около 60 тысяч человек 10 / 1930
  7. Сегодня - 75 годовщина Корюковской трагедии 9 / 1725
  8. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 9 / 9381
  9. Личный пример командира. Чему украинская армия могла бы поучиться у ЦАХАЛа 8 / 3256
  10. Яичница на Вечном огне. Почему решение ЕСПЧ - хороший знак для украинской судебной системы 8 / 1334
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.