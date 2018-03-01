Приватбанк объяснил сбой с переводами

Платежи были забракованы по системе, поэтому их нужно повторить

Клиентам Приватбанка, проводившим 1 марта до 12:30 платежи в системе Приват24, придется повторно провести все операции.

Об этом UBR.ua сообщили в call-центре банка.

Банк заворачивал денежные перечисления до указанного времени.

"По Приват24 для физических лиц проводились регламентные работы, поскольку платежи долго оставались в статусе "в обработке", и не были проведены. В связи с этим техническим сбоем платежи были забракованы", - объяснила менеджер консьерж-сервиса Татьяна.

И посоветовала провести операцию повторно.

"Платежи были забракованы по системе, поэтому их нужно повторить", - отметила она.

"На сегодня специалисты устранили все неполадки, потому все работает корректно. Новых плановых регламентных работ не планируем, так что все должно работать нормально", - заверила Татьяна.

Напомним, клиенты Приватбанка начали жаловаться на свой интернет-банкинг с самого утра. В систему можно было без проблем войти под своим паролем и даже провести необходимую операцию, однако отправленные деньги не доходили до получателей. Лишь позже стало известно о техническом сбое.