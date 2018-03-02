Укрсиббанк заявил о мошенничестве от его имени

В последнее время участились случаи звонков от имени якобы сотрудников УкрСиббанка с требованиями перевести средства на счета третьих лиц, открытые в других банках.
Об этом сообщили в пресс-службе УкрСиббанка.
"Обращаем внимание, что наши сотрудники не совершают таких звонков и никогда не просят перевести деньги. При получении такого звонка рекомендуем немедленно завершить разговор", - предупредил банк.
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При возникновении вопросов или подозрений относительно мошеннических действий банк призывает "немедленно обратиться на информационную линию", а также просит распространить эту информацию среди коллег и знакомых.
Напомним, Минфин не платит акционерам МММ.