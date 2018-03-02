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Главная » Деньги » Укрсиббанк заявил о мошенничестве от его имени

Укрсиббанк заявил о мошенничестве от его имени

Укрсиббанк заявил о мошенничестве от его имени
Фото: Капитал

Речь идет о телефонных аферистах

02.03.18 132
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В последнее время участились случаи звонков от имени якобы сотрудников УкрСиббанка с требованиями перевести средства на счета третьих лиц, открытые в других банках.

Об этом сообщили в пресс-службе УкрСиббанка.

"Обращаем внимание, что наши сотрудники не совершают таких звонков и никогда не просят перевести деньги. При получении такого звонка рекомендуем немедленно завершить разговор", - предупредил банк.

При возникновении вопросов или подозрений относительно мошеннических действий банк призывает "немедленно обратиться на информационную линию", а также просит распространить эту информацию среди коллег и знакомых.

Напомним, Минфин не платит акционерам МММ.

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