Укрсиббанк заявил о мошенничестве от его имени

В последнее время участились случаи звонков от имени якобы сотрудников УкрСиббанка с требованиями перевести средства на счета третьих лиц, открытые в других банках.

Об этом сообщили в пресс-службе УкрСиббанка.

"Обращаем внимание, что наши сотрудники не совершают таких звонков и никогда не просят перевести деньги. При получении такого звонка рекомендуем немедленно завершить разговор", - предупредил банк.

При возникновении вопросов или подозрений относительно мошеннических действий банк призывает "немедленно обратиться на информационную линию", а также просит распространить эту информацию среди коллег и знакомых.

Напомним, Минфин не платит акционерам МММ.