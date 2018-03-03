- Читайте также: Внештатное расписание. Почему через три года каждый пятый украинец будет совмещать несколько работ
Инфографика Деньги есть, дресс-кода нет. Сколько зарабатывают фрилансеры
Учёные из Стэнфордской высшей школы бизнеса считают, что после перехода на фриланс люди становятся счастливее. Это одна из причин, почему популярность такой работы растёт. В прошлом году только в Украине численность фрилансеров выросла на 25%, а заказчиков их услуг — на 31,5%
15
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
- Земная сотня. Как живут бойцы Майдана четыре года спустя 5576
- Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 20184
- Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 10525
- Я хочу роман, который избавлял бы от яда и злости, – каталонский писатель Жауме Кабре 2795
- Исцели себя сам. Как получить помощь в период запуска медреформы 1809
- Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 24822
- Кремлёвский банкет. Как Сталин пил за здоровье Гитлера 6852
- В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 2241
- Любить ушами. Как "Ухо" помогает расслышать новую музыку 2106
- Время упадка. Лучшие книги февраля 691
- Приватбанк объяснил сбой с переводами 14422 / 17740
- Будапешт обвинил Украину в "брутальной атаке" на права нацменьшинств 4708 / 5335
- Газпром расторгает все контракты с Украиной 3987 / 4317
- Президент-слабак. Зачем Путин включил "психа" 3455 / 4173
- Бойня вагнеровцев в Сирии: появилось видео 3290 / 3760
- Россия вновь пустила поезда через Украину 3100 / 8764
- Google, YouTube, Facebook и Twitter дали всего час на удаление опасного контента 2939 / 3179
- В Украине введено ограничение потребления газа 2236 / 2563
- Заложники Мадуро. Как Венесуэла скатывается за грань цивилизации 1784 / 2056
- Украина усилила границу с Румынией 1737 / 1999
- Солнце, воздух и вода. Реальна ли зелёная энергетика для Украины 19 / 1098
- Президент-слабак. Зачем Путин включил "психа" 18 / 4173
- Будапешт обвинил Украину в "брутальной атаке" на права нацменьшинств 16 / 5335
- Google, YouTube, Facebook и Twitter дали всего час на удаление опасного контента 11 / 3179
- Заложники Мадуро. Как Венесуэла скатывается за грань цивилизации 11 / 2056
- Приватбанк объяснил сбой с переводами 11 / 17740
- Газпром расторгает все контракты с Украиной 11 / 4317
- Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 10 / 1219
- Россия вновь пустила поезда через Украину 7 / 8764
- Когда искусство показало зубы. Иван Семесюк о рождении на Майдане "Мистецького Барбакана" 6 / 1526
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.