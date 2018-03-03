Один из основателей Uber выпустит собственную криптовалюту

Сеть планируется запустить к концу года в тестовом режиме

Сооснователь онлайн-сервиса по вызову такси Uber Гаррет Кэмп решил запустить собственную криптовалюту Eco. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на TechCrunch.

Eco может стать глобальной цифровой валютой и использоваться в качестве платежного инструмента во всем мире для ежедневных транзакций, полагает Кэмп.

Он планирует выпустить один триллион токенов, 50% из которых отдадут пользователям. 20% отправят в хранилище, еще 20% потратят на консультантов и стратегических партнеров, 10% направят в фонд Eco Foundation, который будет отвечать за развитие и бесперебойную работу сети. Кэмп и его партнеры инвестируют $10 млн из собственных средств на операционный бюджет для создания и развития криптовалюты.

Кэмп решил отказаться от ICO. По его мнению, это позволит проекту избежать возможных юридических проблем.

На до­бы­чу Eco не при­дет­ся тра­тить боль­шое ко­ли­че­ство вы­чис­ли­тель­ных мощ­но­стей и элек­тро­энер­гии.

Планируется, что сеть будет запущена к концу года в тестовом режиме, но пользователи могут зарегистрироваться уже сейчас.