В Минфине объяснили, как задержка транша МВФ повлияет на показатели госбюджета

Задержка очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) не повлияет на показатели государственного бюджета на 2018 год. Об этом заявила заместитель министра финансов Оксана Маркарова, передает РБК-Украина.

"Средства МВФ, запланированные в этом году, все идут в резервы Национального банка. Пребывание в программе нам необходимо не потому, что это нужно госбюджету. Пребывание в программе нужно, потому что это, во-первых, подтверждает, что мы движемся по пути реформ, это очень важный сигнал для международных инвесторов", – заявила Маркарова.

По ее словам, большинство инвесторов, которые хотят зайти в Украину, прежде всего интересуются, выполняет ли страна программу МВФ.

Заместитель министра отметила, что принятие в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде будет способствовать тому, чтобы Украина остались в программе МВФ.

Напомним, с 12 по 16 февраля в Украине работала техническая миссия МВФ. Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с руководителем миссии Роном ван Роденом.

Известно, что сейчас долг Украины перед МВФ составляет $12,1 млрд. Эта сумма состоит из обязательств Нацбанка ($7,2 млрд) и Министерства финансов ($4,9 млрд).

Ранее глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош заявил, что Украина не сможет выполнять долговые обязательства без сотрудничества с МВФ. По его мнению, Украина должна в 2018 году продолжать проводить реформы, без которых она не сможет финансировать свои обязательства без программы валютного фонда.