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Главная » Деньги » В Минфине объяснили, как задержка транша МВФ повлияет на показатели госбюджета

В Минфине объяснили, как задержка транша МВФ повлияет на показатели госбюджета

В Минфине объяснили, как задержка транша МВФ повлияет на показатели госбюджета
Фото: dw.com

Пребывание в программе Украине необходимо прежде всего для международных инвесторов

05.03.18 204
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Задержка очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) не повлияет на показатели государственного бюджета на 2018 год. Об этом заявила заместитель министра финансов Оксана Маркарова, передает РБК-Украина.

"Средства МВФ, запланированные в этом году, все идут в резервы Национального банка. Пребывание в программе нам необходимо не потому, что это нужно госбюджету. Пребывание в программе нужно, потому что это, во-первых, подтверждает, что мы движемся по пути реформ, это очень важный сигнал для международных инвесторов", – заявила Маркарова.

По ее словам, большинство инвесторов, которые хотят зайти в Украину, прежде всего интересуются, выполняет ли страна программу МВФ.

Заместитель министра отметила, что принятие в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде будет способствовать тому, чтобы Украина остались в программе МВФ.

Напомним, с 12 по 16 февраля в Украине работала техническая миссия МВФ. Премьер-министр Владимир Гройсман встретился с руководителем миссии Роном ван Роденом.

Известно, что сейчас долг Украины перед МВФ составляет $12,1 млрд. Эта сумма состоит из обязательств Нацбанка ($7,2 млрд) и Министерства финансов ($4,9 млрд).

Ранее глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош заявил, что Украина не сможет выполнять долговые обязательства без сотрудничества с МВФ. По его мнению, Украина должна в 2018 году продолжать проводить реформы, без которых она не сможет финансировать свои обязательства без программы валютного фонда.

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