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Рева: Формула начисления пенсий не изменится

Рева: Формула начисления пенсий не изменится
Андрей Рева / Фото: УНИАН

Готовящиеся изменения в закон призваны обеспечить справедливую пенсию людям, работавшим во времена СССР

05.03.18 248
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Введенная формула начисления пенсий – едина и меняться не будет. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает Укринформ.

"Когда люди работали в тех социально-экономических реалиях, а это практически реалии бывшего Советского Союза, не было социальной справедливости в их социальном обеспечении, то есть в их зарплатах. Люди имеют большой стаж и маленькие заработки. В результате применения единой формулы они получили меньшее повышение чем те, кто имел больший заработок. Но это не значит, что формула плохая. Формула – это зеркало. Оно отразило социально-экономические реалии, а они были несправедливы. Теперь нужно сделать некоторые корректировки, чтобы эти люди, которые выполнили условия пенсионного страхования и имеют полный стаж, имели достойную пенсию. Но, подчеркиваю, это не означает, что будет изменена формула начисления пенсий. Она введена, она является единой, и она будет и в дальнейшем использоваться для расчета пенсий", – заявил Рева, комментируя разработку Минсоцполитики механизма, который позволит сделать роль стажа выше заработной платы при начислении пенсий.

По словам министра, для людей, имеющих полный страховой стаж, законодательными изменениями, которые разрабатывает Минсоцполитики, будут предусмотрены дополнительные социальные гарантии для того, "чтобы их пенсионное обеспечение отвечало их трудовому вкладу в общее дело".

Рева добавил, что по поручению премьер-министра Украины сейчас Минсоцполитики разрабатывает соответствующие законодательные изменения, и "после того, как они будут согласованы, они будут направлены в Верховную Раду Украины".

Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики разрабатывает механизм, который позволит сделать роль стажа выше заработной платы при начислении пенсий.

По словам министра социальной политики, это касается тех пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 года получились не высокими, поскольку получаемая за свою работу зарплата оказалась невысокой.

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