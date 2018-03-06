Forbes насчитал в Украине семь миллиардеров

Семь украинских бизнесменов попали в ежегодный рейтинг миллиардеров по версии американского журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Самым богатым из украинцев оказался владелец группы СКМ Ринат Ахметов, который разместился на 334 строчке рейтинга с состоянием в 5,5 млрд долларов. За год бизнесмен разбогател на 900 млн долларов и поднялся в рейтинге на 25 позиций.

С большим отрывом второе место среди украинских миллиардеров занимает владелец Ferrexpo Константин Жеваго (1477-е место в мировом рейтинге) с капиталом в 1,6 млрд долларов. За ним следует владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк (1561-е место) с состоянием в 1,5 млрд долларов.

Активы Виктора Пинчука оцениваются в 1,4 млрд долларов (1650-е место), совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова - 1,2 млрд долларов (1867-е место).

Игорь Коломойский и Вадим Новинский с состоянием в 1 млрд долларов расположились на 2124-м месте.

Самым богатым человеком в мире по версии Forbes является владелец Amazon Джефф Безос (112 млрд долларов). Втрое место в рейтинге занял основатель Microsoft Билл Гейтс (90 млрд долларов), а третье - инвестор Уоррен Баффет (84 млрд долларов).

В целом Forbes насчитал в мире 2043 миллиардера, их общее состояние составляет 7,67 триллиона долларов.