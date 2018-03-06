Первую в мире коллекционную криптомонету выпустит Литва

Технология выпуска и распространения монеты пока не разработана

Центробанк Литвы в этом году намерен выпустить первую в мире цифровую коллекционную монету. Об этом сообщает Delfi.

Планируется, что монета будет выпущена на основе блокчейна или подобных технологий.

"Таким образом мы отпразднуем столетний юбилей Литовского государства, который отмечается в этом году, показав миру, что мы предприимчивая страна, которая поощряет инновации и новые технологии, первой в нумизматике откроет путь цифровым коллекционным монетам", – отметил член правления Центробанка Литвы Марюс Юргилас.

Технологию выпуска монеты и решения по ее реализации будут обсуждать на проводимом банком марафоне разработчиков программного обеспечения, для участия в котором будут приглашены специалисты и компании со всего мира.

Затем будет принято решение о дате, тираже, номинале и цене выпуска монеты, технологии и способе распространения.