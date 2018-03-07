В МВФ назвали сроки четвертого пересмотра программы кредитования Украины

В Фонде напоминают, что некоторые параметры программы до сих пор не выполнены

Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования Международного валютного фонда уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два. Об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает НВ.

"До сих пор некоторые параметры не выполнены – принятие закона о независимом антикоррупционном суде, реформа энергетического сектора и обеспечение фискальной политики, которая была бы направлена на достижение целей программы. Если украинские власти смогут добиться быстрого прогресса в решении этих вопросов, то четвертый пересмотр программы будет закончен к маю", – сказал Люнгман.

Он также отметил, что Фонд видит желание украинских властей двигаться вперед и завершить очередной пересмотр программы, но это сложный процесс.

Напомним, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на $17,5 млрд. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму $8,7 млрд. Срок программы заканчивается в марте 2019 года.

26 января президент Украины Петр Порошенко заявил о выполнении страной 80% требований Международного валютного фонда и подчеркнул, что ожидает получения пятого кредитного транша в апреле.

В то же время, в МВФ по итогам работы представителей Фонда в Киеве с 12 по 16 февраля призвали безотлагательно рассмотреть законопроект об антикоррупционном суде, а также выполнить обязательства в энергетической и налогово-бюджетной сферах.

Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году Украина получит от МВФ $2 млрд.