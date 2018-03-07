В феврале рост цен в Украине замедлился

На потребительском рынке в феврале 2018 года инфляция по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%, с начала года – 2,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Базовая инфляция в феврале по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,6%, с начала года – 1,3%.

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,0%. Больше всего (на 6,8%) подорожали фрукты. На 2,6–1,0% повысились цены на говядину, рыбу и продукты из рыбы, кисломолочную продукцию, хлеб, овощи, макаронные изделия, сметану, сыры. В то же время на 3,2–0,7% подешевели гречневая крупа, мясо птицы, яйца, свинина, сало, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%, в том числе на табачные изделия на 2,1%, на алкогольные напитки на на 0,7%.

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Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 2,2%, водоснабжение – на 2,1%, канализацию – на 1,7%, платы за аренду жилья – на 0,8%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном вызвано подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 2,7%, топлива и масел – на 2,2%.