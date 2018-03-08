Украинцы покупают все больше подержанных авто

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2 раза и составил 6,166 тысячи авто.

Такие цифры обнародовала пресс-служба ассоциации "Укравтопром".



Доля б/у автомобилей на первичном рынке легковых автомобилей составила 52%.

По данным ассоциации, увеличение доли секонд-хенда на первичном рынке объясняется прежде всего последним годом действия пониженного акциза на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, и снижением средней цены предложения, поскольку в этом году льгота распространяется уже и на 8-летние авто.

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"В феврале первое место занял Volkswagen - 949 штук. Второй по популярности маркой в феврале была Renault - 846 автомобилей, а замыкает тройку лидеров Skoda - 628 авто", - говорится в сообщении.

Напомним, объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос в 3,3 раза и составил 56,744 тысячи авто.

Как писал "Фокус", правила ввоза в Украину иностранных автомобилей упрощены.