Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп выполнил свое обещание ввести жесткие тарифы на импортную сталь и алюминий, исключая Канаду и Мексику.

Президент подписал прокламацию, санкционирующую введение тарифов, на встрече в четверг днем ​​с рабочими из сталелитейной и алюминиевой промышленности, пишет Bloomberg.

США будут взимать 25-процентную пошлину на сталь и 10-процентную - на алюминий, на том же уровне, который обещал Трамп, когда обнародовал план 1 марта.

Об этом журналистам сообщил высокопоставленный чиновник в президентской администрации перед подписанием документа.

Тариф вступает в силу через 15 дней.

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"Сегодня я защищаю национальную безопасность Америки, устанавливая тарифы на импорт из России и алюминия", - заявил Трамп, окруженный рабочими из отраслей промышленности и экономическими консультантами, которые поддержали этот план.

Напомним, главный экономический советник президента США и экс-президент инвестбанка Goldman Sachs Гэри Кон заявил, что уходит в отставку после того, как Дональд Трамп заявил о пошлинах на импорт стали и алюминия в США.