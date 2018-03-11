Трамп грозит Европе настоящей торговой войной

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для отмены пошлин на импорт стали и алюминия, первый шаг должна сделать Европа, отказавшись от пошлин на ввозимые товары из США.

"Европейский союз, прекрасные страны, которые так плохо обращаются с США в вопросах торговли, жалуются по поводу пошлин на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и пошлин на импортируемые американские продукты, мы тоже отменим наши. Большой дефицит. Если нет, мы обложим налогом автомобили и так далее", — пригрозил Трамп в Twitter, который цитируют мировые СМИ.

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При этом еврокоммисар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что Европа не намерена бездействовать после введения Вашингтоном новых ввозных пошлин, и пригрозила ответными мерами в отношении США, передает издание Bild am Sonntag, которое цитируют мировые СМИ.

Напомним, президент США Дональд Трамп в четверг, 8 марта, подписал распоряжение, вводящее таможенные пошлины на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. При этом он обещал рассмотреть вопрос освобождения от пошлин ряда стран, таких как Австралия, Канада и Мексика.