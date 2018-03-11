Немецкий фарт: берлинец выиграл в лотерею почти 43 миллиона евро

Ему удалось угадать пять основных чисел и еще два дополнительных

Житель Берлина сорвал джекпот и выиграл в лотерею 42, 67 млн евро.

Об этом сообщает Spiegel, на который ссылаются европейские СМИ.

Ему удалось угадать пять основных чисел и еще два дополнительных.

Отметим, самый крупный джекпот, который удалось сорвать в немецкой лотереи, составил 90 млн евро.

Напомним, 46-летняя украинка, проживающая в городке Эджвотер (штат Нью-Джерси), выиграла $5 миллионов в лотерею после того, как ей продали неправильный билет.

А пенсионер из Канады Жюль Паран выиграл в онлайн-лотерее 1 222 069 канадских долларов. Этот миллион стал для него вторым за последние девять лет. В прошлый раз удача улыбнулась Парану в 2008 году.