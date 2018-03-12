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Главная » Деньги » Украинские яйца стремительно подорожали

Украинские яйца стремительно подорожали

Украинские яйца стремительно подорожали
Фото:MADEheart.com

Цена по сравнению с февралем 2017-го выросла вдвое

12.03.18 397
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В минувшем месяце цена куриных яиц выросла более чем на половину (51%) в сравнении с февралем прошлого года, а мяса – почти на 27% за тот же период.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Впрочем, по сравнению с январем 2018-го года стоимость яиц уменьшилась на 1,6%, а мяса – на 0,3%. 

Сравнивая первые два месяца этого года с аналогичным периодом прошлого, то стоимость яиц выросла на 38,3%, а мяса – на 28,1%.

Отметим, яблоки также стремительно выросли в цене. Цены на такие популярные сорта яблоки, как "Чемпион", "Ренет Симиренко", и "Айдред" выросли минимум на треть. Сегодня цена на "Чемпион" достигла уровня 13-15 грн/кг. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается и по сорту "Ренет Симиренко", который уже подорожал до отметки 12-16 грн/кг. Сорт "Айдред" на оптовом рынке можно купить не дешевле 13-14 грн/кг.

Напомним, Нацбанк подсчитал, что больше всего подорожало и подешевело в прошлом году.

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