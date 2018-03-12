Рынок оружия в мире расширяется, - исследование

Мировые продажи оружия в 2013-2017 годах увеличилась на 10% в сравнении с периодом 2008-2012 годов.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 12 марта, отчете Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), на который ссылаются мировые СМИ.

Крупнейшими мировыми экспортерами оружия оказались США, Россия, Франция, Германия и Китай.

В частности, США за последние пять лет нарастили поставки вооружений почти на четверть и сейчас сконцентрировали почти 34% мировых продаж.

"Основываясь на соглашениях, подписанных во время правления администрации Обамы, объем поставок вооружений США в 2013-17 годах достиг самого высокого уровня с конца 1990-х", - сообщает директор программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.

США поставляли оружие в 98 стран, почти половина поступила в страны Ближнего Востока.

Напомним, Россия устроит гонку вооружений за счет своего народа, - Пентагон.